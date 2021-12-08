Вице-премьер Матевосян принял директора армянского офиса Азиатского банка развития

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян принял 8 декабря директора армянского офиса Азиатского банка развития (АБР) Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Амбарцумяна, вице-премьер отметил установленное между правительством Республики Армения и АБР успешное партнерство, подчеркнув, что оно эффективно как в области инфраструктуры и развития человеческого капитала, так и в вопросе программ, реализуемых в рамках регионального сотрудничества.

Паоло Спантигати поблагодарил за прием и поздравил Амбарцума Матевосяна со вступлением в должность вице-премьера Армении.

Собеседники обсудили инвестиционную программу дорожного коридора “Север-Юг”. Вице-премьер отметил, что правительство Армении придает важное значение этой программе и активно работает над завершением второго и третьего траншей. Амбарцум Матевосян добавил, что строительство южной части проекта имеет стратегическое значение для Армении, что подчеркивает необходимость активной работы в этом направлении.

Была затронута реализуемая в сотрудничестве с АБР “Программа повышения сейсмической безопасности”, в рамках которой планируется строительство и укрепление 46 школ. Подчеркнув эффективность реализуемых в сферах здравоохранения и образования программ, вице-премьер высоко оценил оказываемую АБР в контексте эпидемии коронавируса поддержку как в плане развития медицинского потенциала, так и перехода к дистанционному обучению в кризисных условиях.

В повестке встречи также стоял вопрос государственно-частного партнерства. Амбарцум Матевосян обратил внимание на необходимость увеличения программ помощи АБР в частном секторе, учитывая наличие нового законодательного поля и владение АБР передовым международным опытом в этой области.