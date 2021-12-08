Трехсторонняя рабочая группа не рассматривает никаких вопросов, выходящих за рамки трехсторонних заявлений: Григорян

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций региона не рассматривает никаких вопросов, выходящих за рамки трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса оппозиционного депутата Арменуи Кюрегян, в которой она напомнила слова Алиева об открытии «Зангезурского коридора».

Депутат поинтересовалась, есть ли договоренности по этому поводу, есть ли устные договоренности.

«Я хочу еще раз подтвердить и заверить, что наши обсуждения или переговоры основаны на трехсторонних заявлениях от 9 ноября, 11 января и 26 ноября. Никаких вопросов вне этих рамок не обсуждаются. Соответственно, говорить о каких-либо устных обсуждениях или договоренностях, думаю, совершенно неуместно», - сказал Мгер Григорян.

На вопрос Кюрегян, почему армянские войска не на своем месте, почему азербайджанские войска не на своем месте после подписания трехстороннего заявления, вице-премьер ответил, что до сих пор Армения была последовательной, пытаясь полностью выполнить пункты, под которыми подписалась.