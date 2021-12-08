Вице-премьер Матевосян принял руководителя ереванского офиса Всемирного банка

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян принял 8 декабря руководителя ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Амбарцумяна, приветствуя гостя, вице-премьер высоко оценил сотрудничество между правительством Армении и Всемирным банком. Амбарцум Матевосян выразил готовность к тесному сотрудничеству по успешной реализации текущих программ и реализации новых.

Руководитель ереванского офиса Всемирного банка Каролин Гегинат поздравила Амбарцума Матевосяна с назначением на должность вице-премьера Республики Армения и пожелала ему успехов в новом статусе. Она подтвердила готовность ВБ к сотрудничеству с правительством Армении и расширению объемов взаимодействия.

Собеседники коснулись реализации 3-й Программы модернизации государственного сектора и подготовки 4-й Программы. В рамках третьей программы зафиксирован большой прогресс в области электронных систем: интегрированная система безопасности для всех платформ электронного управления, системы цифровой подписи и идентификации, единый портал обратной связи с гражданами и т.д.

Четвертая программа предусматривает расширение государственных услуг и достижение количества представляемых цифровых услуг до 350-400, модернизацию систем налогового администрирования, цифровизацию предоставляемых органами местного самоуправления услуг, систему информирования пользователей дорог, внедрение институциональных механизмов по кибербезопасности и смежным проблемам, создание единого центра государственных данных и т.д.

Подчеркнув важную роль Всемирного банка в модернизации системы государственного управления в Армении, вице-премьер отметил необходимость тесной работы над социальными программами, развитием потенциала общин и существующей инфраструктуры.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы сотрудничества между правительством Армении и ВБ и текущих программ в различных сферах, в том числе в сферах развития инфраструктуры, водопользования, энергетики, равномерного развития общин и т.д.