Обсуждаемые нами дороги будут находиться под юрисдикцией стран, по которым проходят: вице-премьер

Трехсторонняя рабочая группа по разблокировке транспортных коммуникаций обсуждает связанные с дорогами вопросы исключительно в рамках юрисдикции и суверенитета стран. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, касаясь вопроса оппозиционного депутата Гегама Назаряна.

«Дороги, которые пройдут через территорию данной страны и которые мы обсуждаем, будут находиться под юрисдикцией этой страны, они будут подчиняться правилам суверенитета этой страны, они будут действовать под суверенитетом этой страны. Это важная часть нашей работы. И мы обсуждаем все вопросы в этих рамках», - сказал Григорян.

Вторая задача рабочей группы - возможные технические решения, непосредственно связанные с инфраструктурой, которые отдельно относятся к железным и автомобильным дорогам. По словам вице-премьера, подходы по части железной дороги довольно общие, потому что переговоры касаются линии от Ерасха до Горадиза.

По его мнению, одним из важнейших задач для Армении на данном этапе является поиск и согласование решения, которое технически будет иметь региональное значение. «И в этом случае мы получим главный мандат мира, о котором мы говорим, потому что все страны региона будут заинтересованы в работе этой инфраструктуры», - сказал Григорян.