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Определились соперники сборной Армении до 19 лет в элитном раунде Евро-2021/2022

Определились соперники сборной Армении до 19 лет в элитном раунде Евро-2021/2022

8 декабря состоялась жеребьевка элитного раунда чемпионата Европы до 19 лет-2021/2022. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, сборная Армении до 19 лет оказалась в 3-й группе, где ее соперниками будут команды Португалии, Англии и Ирландии.

Матчи состоятся весной 2022 года. Место встреч будет определено позже.


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