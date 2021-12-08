Новая глава МИД ФРГ нанесет первые зарубежные визиты в Париж, Брюссель и Варшаву

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы МИД ФРГ в Париж. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня вечером (8 декабря) министр иностранных дел Анналена Бербок отправляется в свою первую поездку в Париж, Брюссель и Варшаву", - отметил представитель МИД ФРГ. В четверг утром, 9 декабря, в Париже она проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. В тот же день Бербок отправится в Брюссель, где встретится с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Кроме того, в Брюсселе она проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В пятницу утром (10 декабря) Бербок отправится в Варшаву, чтобы встретиться с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау для переговоров", - подчеркнул представитель МИД ФРГ. В рамках своей поездки в Варшаву глава МИД Германии примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, а также встретится с омбудсменом Марчином Вёнцеком. Бербок вернется в Берлин в пятницу днем.

При этом уточняется, что переговоры министра иностранных дел ФРГ в Париже, Брюсселе и Варшаве будут посвящены текущим вопросам двусторонних отношений, а также другим европейским и внешнеполитическим темам, включая ситуацию между Россией и Украиной, преодоление глобального климатического кризиса, председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году, ситуацию на польско-белорусской границе, а также будущее Европейского союза и председательство Франции в Совете ЕС.

Ранее Бербок среди приоритетов на посту главы МИД ФРГ выделила оживление "Веймарского треугольника" - трехстороннего политического института Германии, Франции и Польши. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц также сообщил, что собирается совершить свою первую зарубежную поездку на новом посту в Париж. По его мнению, "дружба между Германией и Францией - основа для успешного взаимодействия в рамках всего Европейского союза".