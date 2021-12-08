Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 39

Число погибших в результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява увеличилось до 39. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом в среду сообщил информационный портал Republika со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным издания, 105 жителей пострадали из-за извержения. При этом 23 человека получили серьезные травмы. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщил информационный портал, экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию: 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру. 7 декабря экстренные службы сообщали о 34 погибших. Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява. На территории Индонезии находятся почти 130 активных вулканов.