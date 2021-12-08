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Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины: Зеленский

Британия выделит миллиард фунтов на поддержку Украины: Зеленский

Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов на поддержку Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский.

"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с (премьер-министром Великобритании) Борисом Джонсоном в прошлом году размер всеобщей британской поддержки увеличится до 3,5 миллиардов фунтов", - написал Зеленский в Twitter.

Позднее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил, что выделенные средства пойдут на "проекты в сферах инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики".


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