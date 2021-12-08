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На заседании Военного комитета ОДКБ Армения представила приоритеты своего председательства

На заседании Военного комитета ОДКБ Армения представила приоритеты своего председательства

В режиме видеоконференции 8 декабря 2021 года состоялось заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие прошло под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. 

Как сообщает Арменпресс, в заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.  

В ходе заседания обсуждены  вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности. 

Армянская сторона проинформировала членов Военного комитета проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Республикой Армения в период её председательства в Организации в 2022 году. 


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