На заседании Военного комитета ОДКБ Армения представила приоритеты своего председательства

В режиме видеоконференции 8 декабря 2021 года состоялось заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие прошло под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

Как сообщает Арменпресс, в заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

В ходе заседания обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности.

Армянская сторона проинформировала членов Военного комитета проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Республикой Армения в период её председательства в Организации в 2022 году.