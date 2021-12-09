Генрих Мхитарян не примет участие в предстоящем матче «Ромы»

Генрих Мхитарян, полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской «Ромы» не примет участия в предстоящем матче «волков» в Лиге конференций.

Как передает «Арменпресс», главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью Генриху Мхитаряну и еще двум футболистам столичной команды - Руй Патрисиусу и Крису Смоллингу дал возможность отдохнуть.

В последнем туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на выезде сыграет с софийским ЦСКА. «Волки» в группе С с 10 очками все еще на втором месте.