Оправдывающие геноцид стремятся к достижению геополитических целей посредством преступлений: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения по случаю Международного дня памяти жертв геноцидов выступило с заявлением. Как сообщили «Арменпресс» в МИД, в заявлении, в частности, говорится:

«9 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла первую Конвенцию о правах человека - Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него со всей четкость говорится, что «на всех этапах истории геноциды причиняли человечеству большой вред», тем самым подтверждая, что преступления геноцида имели место и до принятия Конвенции. При разработке Конвенции о геноциде примером стал Геноцид армян, о котором публично заявил автор текста конвенции Рафаэль Лемкин.

Другой важной особенностью вышеупомянутой конвенции является то, что государства, присоединившиеся к этому документу, имеют юридическое обязательство не только наказывать, но и предотвращать геноцид. Это обстоятельство очень важно для всеобщей защиты национальных, этнических и религиозных групп. Несмотря на проделанную большую работу, международное сообщество должно приложить и дополнительные усилия для своевременного и адекватного реагирования, в том числе и для осуждения грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права и привлечения государств, ведущих геноцидальную политику, к ответственности.

Сегодня методы и способы совершения геноцидов отличаются, однако у тех, кто оправдывает геноцид, не изменилось стремление к достижению геополитических целей посредством массовых преступлений.

В 2015 году усилиями Армении в списке международных дней ООН 9 декабря был зафиксирован как Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

В резолюции по предотвращению геноцида, предложенной Арменией в Совете по правам человека ООН в 2020 году и принятой при консенсусе, четко отмечается, что оправдание геноцида, предвзятая оценка и отрицание преступлений прошлого увеличивают опасность повторения насилия.

Для исключения повторения геноцидов важна историческая память, образование и распространение достоверной информации о случившемся.

Преднамеренное разрушение культурного наследия заслуживает осуждения, поскольку именно культурное наследие создает возможность для сохранения национальной или религиозной самобытности.

Недопустимы проявления превосходства над национальными, этническими, религиозными или расовыми группами или оправдания применения силы в отношении последних.

Республика Армения последовательно продолжит работу по информированию о геноцидах, совершенных в прошлом, об их угрозах и безнаказанности и о новых вызовах».