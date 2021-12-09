Названы самые востребованные профессии в 2021 году

Водители, менеджеры по продажам и продавцы возглавили рэнкинг востребованных профессий в 2021 году, составленный HeadHunter, который есть в распоряжении РИА Новости.

За уходящий год на сервисе было размещено 157,9 тысячи вакансий водителей, 147,3 тысячи вакансий менеджеров по продажам и 145,7 тысячи вакансий продавцов, в том числе продавцов-консультанты и кассиров, передает Арменпресс.

На верхних строчках рэнкинга также находятся бухгалтеры (87,2 тысячи), менеджеры по работе с клиентами (80,5 тысячи) и кладовщики, в том числе грузчик и комплектовщики (74,9 тысячи), повара всех уровней (53,8 тысячи).

В аутсайдерах оказались юристы (18,5 тысячи), системные администраторы (19,5 тысячи), курьеры (19,9 тысячи), главные бухгалтеры (21,4 тысячи) и официанты (21,5 тысячи).

Как отметили в HeadHunter, лидер этого года - профессия водителя - поднялась вверх на две позиции, сместив на второе место менеджеров по продажам, возглавлявших список в течение нескольких последних лет. Профессия инженера, которая занимала второе место в 2020 году, продемонстрировала самое существенное падение за год (на 13 пунктов).

Менеджер по продажам и бухгалтер, как и в прошлом году, занимают первое и третье места в московском рэнкинге самых востребованных профессий. Второе место заняла профессия водителя, сместившего профессию инженера, который опустился на 17-е место. В столичный топ-10 также впервые попали профессии администратора (шестое место), менеджера по подбору персонала (восьмое место), курьера (десятое место).