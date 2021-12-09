Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает TRT.

В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся отношений Турция-Иран, а также развитий в регионе.