Президенты Турции и Ирана провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает TRT.
В ходе телефонной беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся отношений Турция-Иран, а также развитий в регионе.
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