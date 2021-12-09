Багдад объявил о завершении боевых задач международной коалиции на территории Ирака

Иракские власти официально заявили об окончании боевых задач возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака и выводе из страны боевых частей альянса. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг иракский телеканал Al Sumaria.

Как указывает телеканал, советник по национальной безопасности Ирака объявил о "завершении боевой миссии коалиционных сил в Ираке и выводе [боевых частей] из страны".