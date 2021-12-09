Ковид-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 562 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 63 пациента, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 879 368 случаев заболевания коронавирусом, 12 582 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 145 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 822 108 человек.

В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 566 новых случаев инфицирования.

На данный момент в Грузии 44 652 активных случая заболевания, из них 6 286 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 559 пациентов тяжелое, из них 340 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 178 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 188 человек проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 40 человек, в самоизоляции – 39 260.

В Грузии за последние сутки сделано 54 470 тестов на коронавирус: 31 693 – на антиген, 18 777 – ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 8 декабря, составляет 7,06%, за две недели – 8,22%, за семь дней – 7,91%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.