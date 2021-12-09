Президент Армении встретился с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани
Президента Республики Армения Армена Саркисяна, находящегося с рабочим визитом в Государстве Катар, принял эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента.
Приветствуя президента Армении, эмир Катара дал высокую оценку атмосфере взаимного доверия и конструктивному диалогу, которые сформировались между Арменией и Катаром, также и теплым отношениям с президентом Армении.
Президент Саркисян отметил, что Армения заинтересована в углублении сотрудничества со странами Персидского залива в различных сферах, и в этом контексте Катар является одним из важных партнеров нашей страны.
Президент Армении представил информацию о ситуации в Армении, о существующих вызовах, в частности, о гуманитарных проблемах.
Президент Армении и эмир Катара подчеркнули большой потенциал сотрудничества между двумя дружественными странами, обоюдную готовность к расширению и укреплению отношений. Они обсудили договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч, реализация которых замедлилась вследствие пандемии и войны, и подчеркнули необходимость их скорейшего воплощения в жизнь.
Собеседники отметили, что обе страны могут продвигать свои связи, в частности, в сферах информационных технологий, научно-образовательных инноваций, финансово-банковских, в сфере туризма, климатических изменений.
Армен Саркисян сказал, что Армения стремится стать передовой страной высоких технологий и инноваций. В этом контексте он коснулся президентской инициативы ATOM, целью которой является развитие в Армении новейших технологий и искусственного интеллекта, и отметил, что Катар также может быть важным партнером в этой программе.
Отметив, что в различных сферах Армения имеет большие инвестиционные возможности, президент Саркисян отметил:
«Мы одобрим интерес компаний Катара к различным сферам экономики Армении, мы готовы содействовать всем потенциальным инвесторам. Искусственный интеллект, наука, финансово-банковская система, образование и культура - те сферы, в которых наше сотрудничество может углубиться».
На встрече речь шла и о сотрудничестве в рамках программы «Обязательство во благо климата».
Президент Армении и эмир Катара коснулись также широкого круга региональных вопросов.
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