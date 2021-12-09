Погашена и выпущена в обращение марка, посвященная лауреатам премии «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора», Министерство высокотехнологичной промышленности и «Айпост» выпустили в обращение марку, посвященную лауреатам премии «Аврора» 2020 года Фартуну Адану и Ильваду Эльману.

Как передает «Арменпресс», погашение состоялось 9 декабря в Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Погашение осуществили генеральный директор «Айпоста» Айк Карапетян, исполнительный директор Гуманитарной инициативы «Аврора» Никола Станиш и председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

«Мы погасили пятую марку, посвященную Гуманитарной инициативе «Аврора». Очень рады выпустить марку, посвященную Фартуну Адану и Ильваду Эльману. В течение пяти лет «Айпост» выпускает марки, посвященные лауреатам премии «Аврора», продолжая традицию их чествования, представляя их миру посредством марок Армении. «Айпост стремится поддерживать глобальное гуманитарное движение, а также знакомить мир с армянской культурой и историей», - сказал Айк Карапетян.

Никола Станиш подчеркнул, что им очень хотелось бы, чтобы и лауреаты были в Армении, но этому помешала пандемия, которая, похоже, не отступает.

«В октябре в Венеции мы смогли встретиться с Фартун Аданом и вручить ему статуэтку Авроры. Ему удалось запустить гуманитарные проекты в Конго и Сомали».

По словам Овика Мусаеляна, в мире мало наций, имеющих универсальные награды. «Наша страна, наш народ посредством таких мероприятий заявляет миру, что мы миролюбивый народ, что мы ценим гуманитарные ценности. Это очень позитивный сигнал», - сказал он.

Почтовая марка имеет номинал в 350 драмов. Она напечатана во французской типографии «Картор», тиражом в 15 000 экземпляров. Автор марки - дизайнер инициативы «Аврора» Алла Мингалева.

Вместе с почтовой маркой «Айпост» выпустил и подарочный сертификат на 150 драмов. Выручка от продажи купонов будет передана «Айпостом» в пользу гуманитарной инициативы «Аврора».

На марке изображены пятые лауреаты премии «Аврора», сомалийские правозащитники, мать и дочь Фартун Адан и Ильвад Эльман, которые руководят Центром защиты прав человека Эльман, основанным в память о муже Фартун, отце Ильвад Эльман, убитом в 1996 году. Вместе они борются за защиту прав женщин, за установление мира и за развитие. Они известны своим мужеством и преданностью народу Сомали.

Дата выпуска: 9 декабря 2021 г.;

Дизайн Аллы Мингалёвой;

Типография: Cartor, Франция;

Формат: 50,0 x 50,0 мм;

На одном листе - 6 штук;

Тираж: 15 000 экз.