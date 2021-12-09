Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Романос Петросян назначен руководителем Службы государственного контроля Армении. Как сообщает Арменпресс, решение премьера размещено на сайте e-gov.am.

Напомним, что ранее стало известно, что Романос Петросян освобожден от должности министра окружающей среды Армении, а Тигран Уриханян освобожден от должности руководителя Службы государственного контроля.