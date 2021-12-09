Итальянский парламентарий призвал международное сообщество проявлять бдительность по Карабахскому вопросу

Спустя год после трехстороннего заявления ситуация в Нагорном Карабахе и на границе между Арменией и Азербайджаном остается напряженной из-за продолжающихся нарушений режима прекращения огня. Международное сообщество должно проявлять бдительность, чтобы избежать дальнейшего насилия в любом его проявлении или нарушения условий прекращения огня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на агентство AGI, об этом заявил член Палаты депутатов парламента Италии, член партии Coraggio Italia Джорджио Силли.

«У Армении есть реальное стремление к сотрудничеству, и ее следует поддерживать всеми средствами, чтобы этот регион также мог быть стабилизирован в мирных условиях», - заключил он.