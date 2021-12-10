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На перевале Варденяц - местами гололедица, на автодорогах Масиса и Арташата - туманы

На перевале Варденяц - местами гололедица, на автодорогах Масиса и Арташата - туманы

По состоянию на 09:00 10 декабря на перевале Варденяц - местами гололедица. На автодорогах Масиса и Арташата - туманы, видимость - 80-100 метров.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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