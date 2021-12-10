Юношеские Олимпийские игры 2024 года пройдут в Южной Корее

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил сроки и место проведения IV зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Они состоятся с 19 января по 2 февраля 2024 года в Южной Корее, в провинции Канвондо.

Соревнования будут опираться на наследие зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Юношеские Олимпийские игры пройдут в четырех местах.

Предыдущие зимние юношеские Олимпийские игры проходили в Швейцарии, в Лозанне, 2020 году.