Мы продолжим борьбу за возвращение оккупированных территорий: Президент Арцаха

10 декабря 1991 года Арцах провел референдум о независимости. В связи с этим Президент Республики Арцах Араик Арутюнян выступил с обращением. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

Дорогие соотечественники!

Ровно 30 лет назад, 10 декабря 1991 года, в условиях боевых действий и обстрелов мирных населенных пунктов наш народ организовал на высоком уровне референдум о независимости, наметив путь к достижению наших целей. Приняв в 2006 году Конституцию Республики Арцах, мы подтвердили приверженность ценностям и идеям, которые легли в основу нашей новой независимой государственности. Каким бы трудным и кровавым не был этот тридцатилетний путь, однако мы смогли общенациональными усилиями создать и укрепить нашу государственность, оставаясь приверженными ценностным приоритетам Арцахского движения.

Несмотря на посреднические усилия Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, принцип неприменения силы и другие общеизвестные принципы международного права, Азербайджан много раз осуществлял военные агрессии в отношении Республики Арцах и ее мирного населения, из которых агрессия 2020 года стала самым тяжелым испытанием для нашей государственности и народа. Несмотря на вызванные ею огромные человеческие, территориальные, материальные и морально-психологические последствия, Республика Арцах все еще существует, а воля и стойкость нашего народа на избранном пути независимости непоколебимы. Ярким подтверждением этому является наличие 120-тысячного населения в Арцахе за столь короткий период, обеспечение высокого уровня безопасной среды, работа государственных институтов, усилия по развитию, восстановление инфраструктуры и экономики. Государственные органы выполняют свои полномочия на основе Конституции и законодательства Республики Арцах, и символично, что именно сегодня в двух крупных общинах проходят выборы в органы местного самоуправления, как небольшое, но важное проявление нашей решительности в деле государственного строительства.

Касаясь послевоенной ситуации и наших планов на будущее, хотел бы выделить несколько основных положений:

а) Безопасность

Сегодня мы можем констатировать, что, несмотря на целенаправленные провокации со стороны Азербайджана, благодаря усилиям российского миротворческого контингента и Армии обороны в Арцахе сохраняется относительная стабильность, что дает возможность наметить планы на будущее и принять действенные усилия в этом направлении. В этой связи я хотел бы выразить свою глубокую признательность всем военнослужащим, выполняющим свой долг по защите Родины, равно как и всему миротворческому контингенту и лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, благодаря непосредственным усилиям которого были предотвращены посягательства турецкого мира и сохраняется мир. Учитывая крайне деструктивную и агрессивную позицию азербайджанской стороны и обусловленную этим неопределенность перспектив и сроков окончательного и справедливого урегулирования конфликта, власти и народ Арцаха считают, что присутствие российских миротворцев в Арцахе должно быть гарантированным и бессрочным, пока не отпадет необходимость в миротворческих силах. Потребности и мнение народа Арцаха должны быть ключевыми факторами в этом вопросе, поскольку мы являемся основными бенефициарами миротворческой миссии.

Еще одним важным направлением на пути обеспечения надлежащего уровня безопасности является последовательное развитие возможностей и укреплений Армии обороны с учетом существующих вызовов и специфики ситуации. За прошедший год уже проделана определенная ощутимая работа, из года в год мы будем повышать эффективность наших собственных механизмов безопасности.

б) Внешняя политика

Мы продолжим борьбу за безоговорочное признание права нашего народа на самоопределение и возвращение оккупированных территорий. Мы за мирное урегулирование конфликта, и международное признание независимости Республики Арцах на основе права на самоопределение является нашей главной и бескомпромиссной целью, которая откроет путь к реализации конечной цели Арцахского движения. В этой связи мы рассчитываем на безоговорочную и последовательную поддержку всего армянского народа, который не должен отчаиваться и сомневаться в избранном нами пути.

в) Демография

Одной из главных гарантий сохранения Арцаха армянским и проармянского урегулирования конфликта является проживание армянского народа на своей родине. В этом смысле послевоенные демографические показатели выглядят достаточно многообещающе, но для достижения желаемых результатов необходимо привлечь серьезные ресурсы и усилия.

В этом контексте удовлетворение жилищных потребностей - главный вопрос, который мы начали решать сразу же после войны. В частности, мы начали масштабное строительство в разных частях Арцаха и планируем в течение трех лет построить около 5 тысяч квартир для вынужденных переселенцев и других уязвимых групп. Конечно, это не означает, что мы отказываемся от нашей потерянной родины, но мы прекрасно понимаем, что переговорный процесс может затянуться на многие годы. Оставить семьи вынужденных переселенцев на произвол судьбы или применить к ним печально известный опыт содержания в палаточных поселках для нас неприемлемо.

Продолжая тему, хочу подчеркнуть, что жилищный вопрос в Арцахе должен получить комплексное решение. Поэтому, согласно моему предвыборному обещанию, у каждой семьи будет своя квартира, но необходимо терпение, чтобы ликвидировать тяжелые последствия войны. Наряду с этим процессом мы постепенно будем реализовывать новые жилищные программы с целью поддержки всех нуждающихся семей.

Мы уже начали или планируем начать ряд программ, чтобы оказать содействие естественному и механическому приросту населения в Арцахе. Это одно из тех основных направлений, где необходима консолидация, широкомасштабное и последовательное участие всего армянства с учетом объема требуемых ресурсов.

г) Социально-экономическое развитие

Наиболее остро проявляются социально-экономические проблемы из-за потери основной части экономического потенциала вследствие войны. Конечно, благодаря гуманитарному содействию Правительства Республики Армения, Всеармянского фонда «Айастан» и других благотворительных организаций, Правительства РФ и МККК нам удалось решить многие проблемы, однако для институциональных решений необходимо увеличение объемов государственного бюджета Республики Арцах в ближайшие годы. С радостью отмечаю, что благодаря поддержке Республики Армения в 2022 году расходная часть государственного бюджета Республики Арцах составит около 215 млрд драмов. Для сравнения отмечу, что в 2020 г. государственный бюджет нашей республики составлял около 122 млрд драмов. Это определенно даст возможность решить важные проблемы, стоящие перед правительством, однако для последовательного улучшения социально-экономической и демографической ситуации необходимо гораздо больше ресурсов, в том числе в форме экономических инвестиций. Поэтому рассчитываю, что все деятельные общеармянские круги примут непосредственное участие в реализации этого важного направления.

Конечно, наряду с этим для нас будет важным полномасштабное внедрение бесплатных и качественных систем здравоохранения и образования. Процесс начался еще до войны, продолжается и сегодня. В следующем году планируется запустить новые программы.

д) Внутренняя политика

И до войны, и особенно после войны, я был открыт для сотрудничества со всеми политическими силами, будучи уверенным, что только совместными усилиями можно преодолеть существующие тяжелые вызовы. В этом смысле у нас есть много видимых результатов, которые во многом обусловлены также сложившейся атмосферой сотрудничества. Однако меня самого не устраивает степень вовлеченности и участия всех деятельных общественных и политических сил в деле государственного строительства Арцаха и решения имеющихся проблем. В ближайшее время планирую начать новый раунд консультаций со всеми кругами, чтобы обсудить возможности применения более эффективных форматов и механизмов. Мы будем постоянно проводить реформы в системе государственного управления для повышения уровня эффективности, прозрачности и публичной отчетности госструктур.

Это планы на будущее, которые собираюсь реализовать я и возглавляемое мною правительство. Разочарование, траур, потеря большей части Родины вызвали у нас чувства подавленности и неопределенности, но я призываю всех воспрянуть духом. Я верю, что так же, как сейчас около 120 000 армян живут и созидают на своей родине, и мы сможем, поддерживая друг друга, решить все проблемы, успешно преодолеть все вызовы и вместе одержать новые победы.

Я вновь обращаюсь ко всем парламентским и внепарламентским политическим силам, всем местным и всеармянским организациям и отдельным лицам с призывом оставить в стороне все разногласия. Дверь сотрудничества открыта для всех вас. Давайте объединим свои усилия и построим Родину нашей мечты во имя нашего Арцаха, светлого будущего нашего народа и священной крови, пролитой нашими погибшими героями. Власть временна, незыблемы лишь ценности, ради которых мы живем и боремся…