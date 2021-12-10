Акоп Симидян назначен министром окружающей среды Республики Армения

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна Акоп Симидян назначается министром окружающей среды. Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента.

9 декабря указом президента Республики Армения Романос Петросян освобожден с должности министра окружающей среды и решением премьер-министра назначен руководителем Службы государственного контроля Республики Армения. 9 декабря Акоп Симидян освобожден с должности главного советника премьер-министра.