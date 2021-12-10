США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
11:29, 10 Декабрь, 2021
США продолжат в ближайшие дни переговоры с европейскими партнерами и Россией для разрешения кризиса вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
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