Мы вступаем в совершенно иную для человечества, квантовую эпоху: президент Армении

Президент Армении Армен Саркисян дистанционно участвовал на фестивале Ады Лавлейс, проводимом в Германии (Ada Lovelace festival), который в этом году называется «Квантовый мир».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента РА. Фестиваль имени математика Ады Лавлейс является уникальной площадкой для талантливых представителей технологической сферы и людей, интересующихся технологиями, нацелен на обсуждение влияние технологических изменений на разные сферы жизни. В фестивале принимают участие представители правительства Германии и ведущих мировых технологических компаний.

В рамках фестиваля Армен Саркисян ответил на вопросы о квантовой политике и вызовах изменяющегося мира.

«То, что мы наблюдаем сейчас, я называю R-эволюцией, то есть быстрой эволюцией. Мы будем жить во время постоянной быстрой эволюции, когда квантовые вычисления полностью изменят нашу жизнь. Уверен, что люди, присутствующие на фестивале это прекрасно понимают», - сказал он.

Армен Саркисян отметил, что мы должны сознавать, что живем в мире, который полностью отличается от мира 30-летней давности.

«То, как мы общаемся, тот факт, что у каждого в руках есть устройство, содержащее огромное количество информации, тот факт, что люди могут выражать свои идеи в социальных сетях, то, как мы управляем нашей системой здравоохранения, полностью изменили нашу планету. Теперь планета стала меньше, на ней стало больше людей, она стала очень быстрой. Каждый из нас ведет две жизни. У нас есть материальная жизнь, есть и виртуальная, или альтернативная жизнь, которая постоянно с нами. Эта жизнь - абсолютно квантовая в том смысле, что она движется со скоростью света, что позволяет получать крупномасштабную информацию. Эта жизнь влияет и на нашу материальную жизнь», - сказал он.

Отвечая на вопрос о влиянии технологических изменений на политику, президент Саркисян отметил, что политика тоже меняется.

«Тридцать, пятьдесят или сто лет назад классическая политика осуществлялась путем парламентской, президентской или монархической структуры, через международные структуры. Сегодня все по-другому. Вы голосуете не каждые 5 лет, а не реже 5 раз в день через Facebook. Демократия также изменилась. Политические события в мире за последние 10-15 лет стали очень непредсказуемыми и нестабильными. Нам необходимо понять, что мы вступаем в совершенно другую эпоху для человечества, имеющую одну формулировку - квантовую».

По словам президента Саркисяна, в будущем люди будут принимать решения с помощью искусственного интеллекта.

«Чтобы сравнить, что может случиться, я приведу пример из разных сфер нашей жизни. Взять, к примеру, шахматы. Это отличная игра. Я с гордостью могу сказать, что каждый ребенок в Армении изучает шахматы с первого класса в школе, поскольку это фантастический инструмент для развития логики, концентрации и дисциплины мышления. Сегодня шахматы стали комбинацией фантастически талантливого человека и компьютера. Сегодня никто не сможет стать чемпионом мира, если не он тренируется с компьютером. Другими словами, компьютер стал отличным помощником, способным анализировать все возможные шаги. Завтра суперкомпьютер с помощью искусственного интеллекта сможет помогать шахматистам, делать правильные шаги. Но в любом случае шахматистами будут личности, потому что шахматы - это не только правильные ходы. Совершенно иное дело, когда вы видите человека, сидящего перед вами, происходит борьба личностей, характеров, знаний, культур, может быть, это и борьба морали. Другими словами, решение будет принимать человек, но его может поддержать искусственный интеллект. Так будет и в политике. Решения будут принимать люди, но им будет помогать искусственный интеллект», - сказал Армен Саркисян.