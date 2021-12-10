Пакистанские талибы отказались продлевать соглашение с властями о прекращении огня

Лидеры движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана", ТТП) в четверг отказались продлевать соглашение о прекращении огня с пакистанским правительством, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщает в пятницу газета Dawn, руководство ТТП обвинило власти в невыполнении договоренностей с талибами из шести пунктов и в продолжении военных операций против боевиков. "В таких условия продление соглашения о прекращении огня невозможно", - заявило ТТП.

Лидер движения муфтий Нур Вали Махсуд отдал приказ формированиям талибов возобновить боевые действия против правительственных войск Пакистана.

8 ноября официальный Исламабад и ТТП договорились о прекращении огня сроком на один месяц. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров с ТТП, помощь в проведении которых оказало радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным местных СМИ, представители пакистанского правительства и ТТП провели через посредников как минимум три раунда переговоров - один в Кабуле и два в Хосте - в ходе которых они сформировали комитеты, чтобы продвинуть переговорный процесс вперед и попытаться превратить договоренности о прекращении огня в постоянное мирное соглашение. На переговорах представители пакистанских властей отклонили как неприемлемые требования ТТП об открытии своего политического представительства в третьей стране и о введении действия законов шариата в Пакистане.

Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" действует в основном в северо-западных регионах страны и вдоль границы с Афганистаном. Ее участники выступают против пакистанского правительства и системы власти в стране, стремятся к созданию в Пакистане "настоящего исламского государства".