Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве

Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого, с кем я имел дело ... Биби мог и промолчать. А он совершил ужасную ошибку", - сказал Трамп в интервью корреспонденту издания Axios Бараку Равиду.

Равид сделал два интервью с Трампом - в апреле и в июле. На основе этих и других материалов корреспондент написал книгу "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока". ("Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East"). Трампу видеозапись обращения Нетаньяху к Байдену показала его супруга Меланья.

"С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он...", - заявил Трамп. Экс-президент при этом подчеркнул, что Нетаньяху ему "все еще нравится", но также он ценит "верность".

В отличие от Нетаньяху, президенты России Владимир Путин и Жаир Болсонару не сразу поздравили американского лидера, поскольку "чувствовали, что выборы сфальсифицированы", добавил Трамп.

Как отмечает издание, Нетаньяху в действительности был не первым лидером, поздравившим Байдена с избранием. Он подождал более 12 часов после того, как американские СМИ объявили результаты выборов.