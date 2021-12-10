Национальная библиотека оснащена новым оборудованием

Национальная библиотека Армении уже оснащена новыми компьютерами, ноутбуками, запоминающими и другими устройствами, которые помогут сделать работу библиотеки эффективней.

Оборудование предоставлено Армянским образовательным учреждением.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами 10 декабря директор библиотеки Анна Чульян рассказала, что несколько месяцев назад она встречалась с директором городской библиотеки Лос-Анджелеса Ани Бояджян и рассказала ей о проблемах Национальной библиотеки. Через несколько месяцев после встречи Анна Чульян получила письмо от Ани Бояджян с просьбой представить в письменной форме, что нужно библиотеке.

«Техническое переоснащение и модернизация нашей библиотеки по трем направлениям для нас были приоритетными. Первое - заполнение сводного каталога. Компьютеры в отделе обработки библиотеки нуждались в обновлении. Второе - цифровизация. Уже почти десять лет оцифровывается вся армяноязычная пресса и литература библиотеки. Но объемы увеличились, нужно работать быстрее, нужны были мощные компьютеры и оцифровывающие устройства. Важно было и обслуживание читателей. Для обеспечения активного онлайн обслуживания необходимы были новые компьютеры», - подчеркнула директор.

По ее словам, полученная в дар техника составляет 30% технического оснащения Национальной библиотеки, а это довольно много.

Исполнительный директор Армянского образовательного учреждения Армине Ароян напомнила, что учреждение имеет 75-летнюю историю. Оно осуществляет просветительскую деятельность в Армении, Арцахе, Диаспоре, занимается строительством школ и другими вопросами. «Отремонтировано около 200 школ. Мы платим за обучение многих студентов и т. д. Основа нашей деятельности - образование, частью которого является и Национальная библиотека. Она должна быть доступна в регионах и в диаспоре, библиотека не могла остаться в стороне. Уже вложено более 50 миллионов драмов», - сказала Ароян, выразив надежду, что сотрудничество будет долгосрочным.