Посольство Китая и «Арменпресс» объявляют совместный конкурс-викторину
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения и государственное информационное агентство «Арменпресс» совместно организовывает конкурс-викторину, посвященный достижениям Китайской Народной Республики в борьбе с бедностью.
Конкурс-викторина пройдет с 10 декабря в 2021 года до 10 января 2022 года.
Конкурс включает 60 вопросов о Китае.
На каждый вопрос есть 4 варианта ответов, один из которых правильный. Система случайным образом выбирает по 10 вопросов для каждого участника.
При этом на странице конкурса с момента начала теста включается таймер, который работает до конца конкурса без остановки.
Победителями станут участники, которые за наиболее короткое время дали наибольшее количество правильных ответов.
Награды:
1 место: мобильный телефон
2 место: 2 победителя, приз - по 1 мобильному телефону каждому.
3 место: 5 победителей, приз - по 1 мобильному телефону каждому.
Будут также поощрительные подарки.
Некоторые вопросы конкурса состоят из материалов и фотографий онлайн-выставки «Стремление к лучшей жизни».
Рекомендуем посетить сайт выставки, чтобы найти правильные ответы на вопросы викторины.
Для участия в конкурсе необходимо перейти по ссылке.
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