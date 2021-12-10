В администрации США объяснили, почему Байден поговорил с Зеленским только 9 декабря

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга в четверг объяснила, почему разговор американского президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся только через два дня после онлайн-саммита РФ - США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Байден и президент России Владимир Путин провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа длилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины. В тот же день состоялся разговор Байдена с европейскими союзниками, которых президент США проинформировал о беседе с Путиным. С Зеленским Байден поговорил по телефону в четверг.

По итогам этой беседы лидеров США и Украины был организован специальный брифинг для журналистов. На нем представительницу вашингтонской администрации спросили, почему разговор с Зеленским состоялся через два дня после беседы с Путиным и позже переговоров с европейскими лидерами, если речь, "идет о вопросе, который так непосредственно касается Украины". "Что касается последовательности, то у президента, разумеется, много других вещей в его повестке дня, в том числе внутриполитические вопросы, поездки по стране и так далее. Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнеров", - ответила представитель администрации.

Она напомнила, что в понедельник состоялся телефонный разговор Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. "В последние пару дней продолжались обсуждения с украинцами, а также с нашими европейскими партнерами. <...> Президент [США] совершенно ясно дал понять Зеленскому во время звонка сегодня [в четверг], что если Украина стоит в повестке, то Украина присутствует за столом [переговоров]", - подчеркнула чиновница.