Азербайджан напал на армянские боевые позиции: перестрелка продолжается

10 декабря около 12:00 азербайджанские подразделения совершили нападение на армянские боевые позиции в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

В результате ответных действий армянской стороны, противник, неся человеческие потери, был отброшен на исходные позиции. На данный момент перестрелка продолжается.

Министерство обороны Армении периодически будет сообщать о ситуации.