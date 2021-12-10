Около 200 млн доз вакцины "Спутник V" применено в разных странах мира, сообщил замглавы центра имени Гамалеи Минздрава РФ по научной работе Денис Логунов.

"В настоящий момент данный препарат (вакцина "Спутник V") зарегистрирован в 71 стране мира и применено уже, по последним цифрам, около 200 млн доз данного вакцинного препарата", - сказал Логунов на пленарном заседании II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Он отметил, что на препарат получена очень большая экспертиза по эффективности из разных стран мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Общее население стран, в которых зарегистрирована российская вакцина, составляет более 4 млрд человек.