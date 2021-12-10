Российско-армянские союзнические отношения – не пустые слова: посол Российской Федерации в Республике Армения

О прошлом и настоящем армяно-российских отношений, носящих стратегический и союзнический характер, о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран в интервью Аналитическому центру «Орбели» рассказал Е.П. посол Российской Федерации в Республике Армения, Копыркин Сергей Павлович.

— Господин Посол, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений как бы Вы охарактеризовали взаимоотношения между нашими странами и каким видится пройденный нами путь?

— За прошедшие годы нашим странам удалось выстроить внушительную архитектуру межгосударственных отношений, в основе которой лежат более 200 договоров и соглашений. «Базовым», как принято его называть, документом российско-армянских отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 1997 г., 25-летие подписания которого мы, наряду с 30-летием установления дипломатических связей, будем также отмечать в следующем году. В прошлом году исполнилось 20 лет с момента принятия Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век. Данный документ отражает, на мой взгляд, принципы, которые и сегодня являются во многом залогом сохранения устойчивости основ наших отношений. Это, например, положение о решимости приумножать и укреплять дружбу между народами двух стран.

На протяжении всех 30 лет сотрудничество между нашими странами отличал интенсивный диалог на высшем уровне, который мы видим и сегодня. Только в этом году Президент России В.В. Путин и Премьер-министр Армении Н.В. Пашинян провели 5 личных встреч, в частности, совсем недавно – 26 ноября, регулярно общались по телефону.

Не далее как в сентябре с первым своим зарубежным визитом Москву посетил глава МИД Республики А.С. Мирзоян, а в октябре – Председатель Национального собрания Армении А.Р. Симонян.

За прошедшие десятилетия совместными усилиями удалось создать и наладить успешную работу широкого спектра механизмов двустороннего сотрудничества практически во всех областях, которые успели доказать свою эффективность. К таковым можно отнести Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству и Межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству, межрегиональный и молодежный форумы.

Традиционно особое место в комплексе наших взаимоотношений занимает сфера безопасности. Важным фактором обеспечения безопасности Республики продолжает оставаться 102-я российская военная база и российские пограничники, несущие службу по охране рубежей страны вместе с армянскими братьями по оружию. Действуют межгосударственное соглашение об Объединенной группировке войск (сил) ВС Армении и ВС России. Наши страны являются членами ОДКБ и вместе работают над дальнейшим развитием этого многостороннего института. Сегодня Россия оказывает Армении активное содействие в реформировании Вооруженных сил.

Взаимодействие в сфере безопасности не статично, оно развивается, причем таким образом, чтобы максимально адаптировать соответствующий потенциал наших стран к новым реальностям и вызовам.

Помимо культурно-гуманитарных связей, о которых, я думаю, мы еще более подробно поговорим, активно развивались двусторонние экономические отношения. На сегодняшний день Россия продолжает оставаться главным торговым партнером и инвестором Армении.

Важным фактором развития торгово-экономических связей стал Евразийский экономический союз, членами которого являются как Россия, так и Армения. ЕАЭС – это, без сомнения, тот механизм, который при совместных усилиях позволяет делать каждое из государств-участников более конкурентоспособным в сегодняшнем взаимозависимом мире.

Можно с уверенностью сказать, что наши страны вместе проделали очень большой путь. Многое еще впереди. Главное, как мне кажется, это то, что прошедшие 30 лет лишь укрепили у обеих сторон понимание, что наша дружба, союзничество исходят из стратегических интересов как России, так и Армении.

— Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние армяно-российских отношений и какие перспективы Вы видите на ближайшие годы?

— Текущее состояние наших отношений я бы рассматривал через призму тех тяжелейших испытаний, с которыми наши страны столкнулись в прошлом году. Он стал кризисным для всего мира из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Когда с ней столкнулась Армения, Россия была одной из тех стран, которая первая подставила плечо. С первых дней распространения коронавируса главы наших правительств, их заместители, руководство минздравов, других ведомств и организаций находятся в постоянном контакте. С российской стороны оказывалась практическая помощь. Например, начиная с самых ранних этапов противостояния вирусу, Роспотребнадзор передал армянским партнерам десятки тысяч тест систем для выявления заболевания. В наиболее тяжелое для Армении время в результате договоренности между министрами обороны наших стран здесь работала новейшая российская мобильная диагностическая лаборатория и специалисты, которые за весь период своей деятельности провели более 50 тыс. тестов. В Армению были поставлены десятки тысяч доз вакцины «Спутник V». Был осуществлен технологический трансфер для налаживания производства здесь вакцины «Спутник Лайт».

Россия не осталась в стороне во время трагичных событий, связанных с эскалацией боевых действий осенью прошлого года. Именно благодаря усилиям российской стороны и лично Президента России В.В.Путина кровопролитие удалось остановить. Хотелось бы отметить, что в этот тяжелый для армянского народа период Россия оказалась по сути единственной страной, которая была рядом с Арменией, причем не на словах, а на деле.

На нынешнем этапе российская сторона придает очень большое значение тому, чтобы население Армении как можно скорее преодолело стресс, вызванный войной, почувствовало себя в безопасности, обрело уверенность в завтрашнем дне. Этой цели служат те поистине титанические усилия, которые Россия предпринимает как для обеспечения безопасности и восстановления мирной жизни в зоне действия нашего миротворческого контингента, так и для усиления контроля, решения возникающих проблем и недопущения эскалации на армяно-азербайджанской границе.

Россия во взаимодействии с Ереваном и Баку настойчиво добивается решения острых гуманитарных проблем, включая возвращение военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, а также создания условий для нормализации ситуации в регионе, его мирного и безопасного развития на благо всех стран.

На мой взгляд, вызовы, с которыми столкнулась Армения, доказали, что российско-армянские союзнические отношения – не пустые слова. Как говорится, друг познается в беде. Я убежден, что их поступательное развитие является залогом успешного преодоления нынешнего трудного этапа испытаний, которые проверяют нас и наш союз на прочность.

— Какие преграды имеются на пути к более эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству наших стран как на межгосударственном уровне, так и в формате ЕАЭС? Как их преодолеть?

— Как мне кажется, говорить стоит не столько о преградах, сколько о не полностью реализованных возможностях и потенциале наших двусторонних отношений. Дополнительные резервы для развития многогранных российско-армянских связей, разумеется, есть. По мере того, как мир динамично развивается, необходимо, бережно храня достигнутое, искать новые сферы взаимодействия, пути и возможности его расширения и углубления на основе взаимных интересов. Масштаб нашего сотрудничества и задач, которые стоят перед нашими странами, таков, что проблемные вопросы не могут не возникать. Мы союзники, но в то же время – суверенные государства со своей спецификой, в том числе применительно к национальным интересам. Главное, что как союзникам нам удается посредством откровенного и конструктивного диалога находить необходимые «развязки».

Вы правильно отметили, что на сегодняшний день, еще не до конца раскрыт потенциал, например, наших общих интеграционных объединений, взаимодействие в формате которых остается устойчивым, несмотря на непростые обстоятельства. В рамках ЕАЭС препятствиями выступают всё еще неотрегулированные сферы сотрудничества, тарифные и нетарифные барьеры, изъятия и ограничения. Идет последовательная работа, направленная на их сокращение и, в конечном счете, устранение. В рамках ЕАЭС утверждена «дорожная карта» по устранению изъятий и ограничений на едином рынке Союза до конца следующего года. Соответствующие задачи заложены в Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. Все это – последовательные шаги для достижения конечной цели, которая заключается в обеспечении на евразийском пространстве и в наших странах комфортных условий для жизни, работы и ведения бизнеса.

— Какие новые совместные экономические проекты могут стать стимулом для дальнейшего развития экономики нашей страны?

— Как я уже говорил, Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении. Товарооборот между нашими странами в январе-сентябре 2021 г. составил порядка 1,8 млрд долл. США, превысив «доковидные» показатели. Доля российских накопленных инвестиций превысила 40%. Работающие здесь компании с российским капиталом стабильно входят в число крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Так, например, за 9 месяцев 2021 г. лидером в списке налогоплательщиков стало ЗАО «Газпром-Армения», выплатившее в бюджет Армении более 80 млн долл. США.

Помимо этого, говоря о новых экономических проектах, не следует, как мне кажется, забывать о том, что уже достигнуто или о той деятельности, которая продолжает осуществляться сегодня. Например, за время свой работы в качестве концессионера Армянских железных дорог российская сторона – ОАО «РЖД» и ЗАО «ЮКЖД» – инвестировала более 300 млн. долл. США, что является отнюдь не конечной цифрой. Օдним из результатов корректировки инвестиционной программы на 2021 г. стала поставка сюда новых пассажирских вагонов, что было осуществлено в рамках планов ЮКЖД по полному обновлению подвижного состава. Уверен, что кампания будет и далее эффективно работать на благо Армении, создавая дополнительные импульсы для ее социально-экономического развития.

Еще один пример успешного взаимодействия – завершение масштабных работ по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС до 2026 г. с повышением уровня безопасности и эффективности станции. Генеральным подрядчиком проекта выступало АО «Русатом Сервис» – дочернее предприятие госкорпорации «Росатом». На данный момент рассматривается также возможность продления срока работы станции и после 2026 г. еще на 10 лет.

Но мы не останавливаемся на достигнутом в развитии наших экономических связей. Как отметил Министр экономического развития России М.Г.Решетников, в ближайшие годы российские компании планируют инвестировать в Армении более 1 млрд долл. США. В подтверждение тому только за последние два месяца состоялись несколько крупных профильных мероприятий – две бизнес-миссии российских компаний, российско-армянский бизнес форум и межрегиональный форум.

На данный момент заявлены амбициозные планы в горнодобывающей промышленности. Обсуждаются совместные проекты в сфере солнечной энергетики. Российская сторона готова участвовать в реализации соответствующей программы Правительства РА, опираясь на свой весьма достойный технологический и экспертный потенциал в этой сфере.

Значительное внимание в контексте развития экономических связей уделяется увеличению во взаимной торговле доли высокотехнологичной и инновационной продукции, в частности, по таким направлениям, как радио- и телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, химическое производство, железнодорожное оборудование и общественный транспорт, сельскохозяйственная техника, промышленность строительных материалов.

Идет проработка вопроса размещения производства российских компаний на производственных площадках и индустриальных парках Армении. В планах также реализация проектов с интеграционным эффектом в рамках ЕАЭС в сферах транспортной инфраструктуры, цифровизации, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения с рассмотрением возможности привлечения долгосрочных инвестиционных кредитов по линии Евразийского банка развития и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Хотел бы отдельно отметить, что одним из важных направлений оказываемого российской стороной на регулярной основе содействия социально-экономическому развитию Армении является финансирование Правительством России реализуемых в Республике программ по линии структур ООН.

Один из свежих примеров – запущенный 30 июня текущего года проект по содействию наиболее пострадавшим регионам Армении в постконфликтном восстановлении, осуществляемый при финансовой поддержке Правительства России армянским представительством ПРООН в координации с Министерством территориального управления и инфраструктур РА. Для имплементации рассчитанной на 2 года инициативы, в рамках которой планируется оказать помощь примерно 28 тыс. бенефициаров, в частности, в приграничных районах Сюникского, Гегаркуникского и Вайоц-Дзорского марзов, из государственного бюджета России было выделено 3,2 млн долл. США.

Общий объем российского содействия в реализации по линии ООН проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 г. составил уже порядка 70 млн. долл. США.

— Что Вы скажете про текущее состояние армяно-российских гуманитарных связей?

— Если сказать кратко – они по-прежнему очень тесные. Что не удивительно, учитывая степень близости наших народов, основывающейся на глубоких человеческих связях, общности истории, культуры и духовно-нравственных ценностей. Это очень отчетливо проявляется в таком актуальном и, к сожалению, сейчас остром вопросе, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Здесь нас объединяет бережный подход, уважение к историческому подвигу народов Советского Союза, внесших решающий вклад в победу над гитлеровским фашизмом, памяти наших героических дедов и прадедов, избавивших мир от «коричневой чумы». Это вновь нашло наглядное выражение в прошлом и нынешнем годах, когда мы отмечали юбилей двух дат – славной – 75-летия Великой Победы и трагичной – 80-летия вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.

В целом, должен сказать, что сохранение памяти о важных вехах нашей общей истории – неотъемлемая часть двустороннего гуманитарного сотрудничества.

Не менее значимой составляющей являются, разумеется, культурные обмены – благо, что культуры наших народов буквально «пропитаны» друг другом. Пример – творчество Арно Бабаджаняна, 100-летие которого широко отмечалось в этом году в Армении и России.

Конечно же, важный элемент наших гуманитарных связей – сотрудничество в сфере образования и науки. Так, только в рамках реализации соответствующей государственной программы Правительства Российской Федерации ежегодно порядка 200 перспективным молодым людям из Армении предоставляется возможность бесплатно учиться в ведущих вузах России. Основными проводниками российского высшего образования в Армении являются Российско-Армянский университет, а также действующие здесь филиалы российских ВУЗов. Наиболее успешные – ереванские филиалы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

На сегодняшний день весьма актуальным является вопрос русского языка и русскоязычного образования в Армении. Мы ощущаем их большую востребованность в стране. Что неудивительно на фоне, например, понятного интереса армян к российскому рынку труда, который в целом весьма для них благоприятен благодаря, в том числе, нашему совместному членству в ЕАЭС. Или на фоне очевидного лидерства России в части «поставки» туристов в Армению.

К сожалению, здесь есть проблемные моменты, связанные, в частности, со «старением» педагогического состава в русскоязычном секторе образования, с нехваткой учебников, законодательными ограничениями для граждан Армении в получении русскоязычного образования. Как результат – «спрос» значительно превышает «предложение». Мы пытаемся исправить ситуацию – в последние два года в различных регионах Республики открыты новые, в том числе бесплатные, курсы русского языка, армянским школам по различным линиям безвозмездно передано существенное количество учебной литературы. Активно и плодотворно на этом направлении работают представительство Россотрудничества – «Русский дом» и МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване. Но работы еще, что называется, непочатый край. Важно, что в этих вопросах мы ощущаем конструктивный, заинтересованный настрой армянской стороны.

Интересным и перспективным элементом нашего сотрудничества в сфере образования становится подключение к нему крупных российских компаний, действующих в Армении. Так, уже не первый год на этом треке работает Госкорпорация «Росатом», предоставляющая ежегодные бесплатные стипендии для учебы в ведущих профильных российских ВУЗах. Интересный и важный проект в этом году запустило ЗАО «ЮКЖД», инициировавшее открытие в Национальном университете архитектуры и строительства Армении специальности «Строительство железных дорог, путей и путевых хозяйств» для подготовки и переподготовки специалистов для своих нужд.

В целом, должен сказать, что российский бизнес, действующий в РА, достаточно активно подключается к гуманитарным вопросам – как в части нашего двустороннего сотрудничества, так и в плане содействия решению стоящих перед страной проблем в этой сфере. И это – в добавление к тому, что российские компании входят в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей.

В целом, как представляется, в сфере гуманитарных связей мы должны решать взаимодополняющие задачи – бережно сохранять наше общее наследие и традиции, с одной стороны, и активнее адаптировать их к новым реалиям и задачам, ориентировать на реальные потребности людей, в том числе молодежи, – с другой.

— Какова роль Посольства в инициировании и поддержке реализации отмеченных Вами программ?

— Я бы сказал, стратегическая, с учетом той политической и координирующей роли, которую призваны играть Посольства. Мы работаем в тесном взаимодействии со всеми структурами, участвующими в гуманитарном сотрудничестве, стараемся координировать их работу и, конечно, всячески помогаем. И сами непосредственно участвуем в этой деятельности.

— С какими сложностями сталкивается Россия в своей нелегкой посреднической и миротворческой миссии в регионе на фоне серьезных региональных процессов, вызванных последствиями 44-дневной войны?

— Сложности очевидны. Они проистекают прежде всего из тех острых проблем, в том числе исторических наслоений, которые существуют и во многом, к сожалению, определяют отношения между Арменией и Азербайджаном. Это создает очень непростой политический и эмоциональный фон для любых усилий по нормализации ситуации, поиска взаимоприемлемых путей урегулирования имеющихся проблем. Приходится считаться и с диаметрально противоположным подходом сторон к основополагающему вопросу о статусе Нагорного Карабаха, а также влиянием на ситуацию внутриполитических факторов и интересов третьих стран и геополитических игроков.

Мы с пониманием относимся к этим интересам, но если есть искренняя заинтересованность в превращении Южного Кавказа в регион мира, безопасности и развития, то все так или иначе вовлеченные стороны должны, на мой взгляд, руководствоваться, как минимум, известным принципом «не навреди».

Хотел бы подчеркнуть, что все трехсторонние механизмы и документы, инициированные Москвой, сторонам не навязывались, а стали результатом кропотливой работы по их согласованию с Ереваном и Баку, которая опиралась и опирается на выверенный баланс интересов и уважительное отношение к суверенитету.

В целом, если посмотреть на ту трагическую обстановку, которая царила, когда российский миротворческий контингент (РМК) только размещался, и сегодняшнюю ситуацию – то существенная разница становится очевидной. До сих пор ведутся работы по разминированию – уже обнаружено порядка 26 тыс. взрывоопасных предметов, очищено около 2,3 тыс. га территории, проверено порядка 2 тыс. зданий и 680 км дорожной сети. Проделан большой объем работы по восстановлению гражданской инфраструктуры, для чего силами МЧС России и РМК было доставлено около 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов и 800 тонн строительных материалов. Оказывалось необходимое содействие в решении вопросов обеспечения местных жителей водой, электричеством и связью. Миротворцы взяли на себя оказание медицинской помощи населению, а также по сей день оказывают содействие в транспортировке гуманитарной помощи, подготовленной по линии благотворительных организаций – было адресно доставлено и распределено более 230 тонн. В Карабах вернулось порядка 53 тыс. беженцев. Жизнь постепенно налаживается.

На мой взгляд, при оценке ситуации в регионе и в зоне ответственности миротворцев надо в первую очередь руководствоваться мнением людей, живущих непосредственно там.

При всем этом российский миротворческий контингент выполняет и свою первоочередную задачу – гарантирует сохранение режима прекращения огня, внося существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. И для этого, подчеркну, задействуется колоссальный ресурс, как человеческий, так и материально-технический. Да, к сожалению, инциденты возникают. По каждому из них предпринимаются необходимые меры с целью недопущения эскалации ситуации, проводятся соответствующие расследования и разбирательства с участием командования РМК и привлечением компетентных органов сторон.

Исходим из того, что все положения трехсторонних заявлений должны выполняться в полной мере. Важен конструктивный диалог между сторонами, для налаживания которого Россия прикладывает все возможные усилия. В фокусе внимания российского руководства продолжает находиться вопрос снятия всех «раздражителей», которые на сегодняшний день присутствуют. Предпринимаются последовательные шаги по разрешению вопроса с удерживаемыми лицами. И поверьте, это не просто слова – за ними стоят конкретные действия. Их результатом стало, в том числе, возвращение из Азербайджана 4 декабря этого года еще десяти армянских граждан. Всего при посредничестве российской стороны домой вернулись уже 115 граждан Армении.

Россия также готова всемерно способствовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживая инициативы, направленные на установление и расширение связей на всех уровнях, включая диалог между представителями общественности в целях формирования атмосферы доверия между армянским и азербайджанским народами.

Помимо посреднических усилий в национальном качестве Россия продолжает их предпринимать и в составе формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как представляется, ее потенциал далеко не исчерпан, в том числе в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач.

Как мы видим, налаживание мирной жизни в регионе – это целый комплекс вопросов, для которых нужно найти позитивные, приемлемые для всех «развязки».

— Какие шаги должны быть осуществлены для обеспечения безопасности и национальных интересов наших стран?

— Если кратко – то, во-первых, углублять наши союзнические отношения, во-вторых – совместно работать над решением тех проблем, которые являются ключевыми для оздоровления ситуации в регионе, обеспечения условий его мирного развития. По обоим направлениям такая работа ведется.

Так, сегодня Россия оказалась практически единственной, кто не на словах, а на деле помогает урегулировать непривычную и очень чувствительную для армянской общественности ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе. На наиболее проблемных ее участках теперь несут службу и российские пограничники – в дополнение к их традиционным задачам по охране границы Армении с Ираном и Турцией. Для этого потребовалось увеличить численность наших пограничников – их пришлось перебросить с различных участков российских рубежей, создать дополнительную инфраструктуру. Это сопряжено с немалыми расходами, но Россия, верная своему союзническому долгу, идет на них.

Одновременно мы четко заявили о готовности оказать все необходимое содействие в вопросах делимитации и демаркации границы.

Большое значение придаем реализации зафиксированной в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. договоренности о разблокировании региональных транспортных коммуникаций. Решением этого вопроса занимается трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, очередное заседание которой состоялось в первых числах декабря в Москве. Возобновление транспортного сообщения, повысив транзитную привлекательность региона, поможет в полной мере раскрыть его экономический потенциал.

Российской стороной уже проведена большая работа на уровне экспертов в плане оценки состояния коммуникаций и расчетов предполагаемой стоимости работ по их восстановлению и запуску. Это – основа для принятия соответствующих решений на политическом уровне в Ереване и Баку.

В целом, на фоне трансформирующегося миропорядка и меняющихся реалий в регионе становится очевидной вся сложность и комплексность задач и вызовов, стоящих перед нашими странами. Это делает всемерное развитие и углубление российско-армянских союзнических отношений еще более актуальным. Движение в данном направлении, если исходить из интересов как минимум большей части населения наших стран, едва ли имеет разумную альтернативу.

Беседовал Джони Меликян