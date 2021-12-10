 ОАЭ - конструктивный партнер в деле противостояния вызовам современности: достижения 50-летней истории

2 декабря 2021 года ОАЭ праздновали свой золотой юбилей - 50-летие основания государства, ознаменовав начало национальной стратегии ОАЭ на ближайшие 50 лет, поддерживающую новую эру устойчивого роста и укрепляя конкурентоспособность страны и ее открытую на мировом уровне экономику.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство ОАЭ в Армении, отмечая, что ОАЭ все больше стремятся укрепить свою роль в качестве активного члена международного сообщества, стимулируя деэскалацию и диалог для решения конфликтов в регионе и во всем мире.

После избрания в Совет Безопасности ООН ОАЭ станут конструктивным партнером для противостояния важным вызовам современности.

Посольство представляет значимые события, произошедшие с момента основания ОАЭ.

В декабре 1971 года шейх Зайед бен Султан Аль-Нахайян основал Объединенные Арабские Эмираты.

В мае 1981 года был создан Совет сотрудничества стран Персидского залива.

В ноябре 2004 г. Его Святейшество шейх Халифа бен Зайед Аль-Нахайян стал президентом ОАЭ.

В апреле 2006 года была открыта компания по возобновляемой энергетике Абу-Даби «Масдар».

В июне 2009 года Абу-Даби стал штаб-квартирой Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA).

В январе 2010 года в Дубае открылась самая высокая в мире башня Бурдж Халифа.

В марте 2013 года в Абу-Даби, в районе «Мадинат Заед» состоялось открытие крупнейшей солнечной станции Шамс-1.

В ноябре 2013 г. ОАЭ выиграли заявку на организацию «ЭКСПО Дубай 2020».

В июле 2014 года для руководства миссией Марса было создано космическое агентство ОАЭ.

В октябре 2017 года был дан старт Национальной стратегии искусственного интеллекта.

В феврале 2009 года Папа Римский Франциск стал первым папой, посетившим ОАЭ и подписавшим документ «Человеческое братство».

В сентябре 2009 года Хазза аль-Мансури стал первым эмиратцем, который полетел в космос.

В июле 2020 года ОАЭ присоединились к космическому клубу, успешно запустив из Японии спутник «Зонд надежды».

В апреле 2021 года два эмиратца были избраны членами Корпуса космонавтов ОАЭ, среди них и первая в арабском мире женщина-космонавт.

В сентябре 2020 года подписание Авраамского соглашения ознаменовалось началом двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем.

В сентябре 2021 года были пересмотрены новые визовые реформы ОАЭ, чтобы утвердить положение Эмиратов как идеальное место для работы, инвестиций, предпринимательской деятельности и образования.

С ноября 2021 года ОАЭ осуществляют самые большие правовые реформы в своей 50-летней истории.