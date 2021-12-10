В Арцахе в ближайшие 3 года будет сдано в эксплуатацию 5 000 квартир

В деле урегулирования послевоенной ситуации в Арцахе достигнуты определенные успехи. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян отметил, что благодаря присутствию Армии обороны Арцаха и российских миротворцев в целом удалось обеспечить безопасную обстановку, хотя инциденты забирают человеческие жизни и бывают регулярно.

«То, что нет крупномасштабной военной операции, - это уже успех. Это не означает, что мы должны быть довольны, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу, чтобы иметь более долгосрочные гарантии безопасности», - сказал Артак Бегларян.

Несмотря на опасения по поводу безопасности и неопределенности, демографические показатели в Арцахе выросли. В Арцахе уже проживает около 120 000 армян. По словам Артака Бегларяна, это показатель того, что арцахцы готовы жить и творить на своей родине даже в условиях угроз безопасности.

Артак Бегларян сообщил, что за этот период в Арцахе восстановлена нормальная жизнь, реализовано немало социальных и гуманитарных программ. В результате поэтапно решаются существующие проблемы. В частности, в Арцахе реализуется масштабная жилищная программа. Около 40 000 человек, перемещенных в результате войны, имеют жилищные проблемы.

«В Арцахе запущена программа по обеспечению жильем семьи погибших в войне и вынужденных переселенцев в течение трех лет. Мы ищем решения, чтобы у всех малообеспеченных семей в Арцахе были свои квартиры. В ближайшие 3 года мы планируем построить 5 000 квартир. В настоящее время ведется строительство 1 211 квартир. Их строят в Степанакерте. В разных регионах ведется строительство еще 1 438 квартир», - сказал Артак Бегларян.

До конца этого года будет сдано 317 квартир, из них 294 в Степанакерте. Эти программы реализуются на средства государственного бюджета Арцаха, при содействии правительства Республики Армения и Всеармянского фонда «Айастан», и частично других благотворительных организаций.