Важным аспектом развития евразийской интеграции должно стать развитие внутреннего рынка ЕАЭС: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В заседании также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров, главы государств-наблюдателей при ЕАЭС - президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, а также председатель Коллегии Евразийской экономической коллегии Михаил Мясникович и почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в своей речи, в частности, отметил:

“Уважаемые главы государств,

Уважаемые участники заседания,

Искренне рад приветствовать вас на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которым обобщается проделанная в текущем году работа.

Рад приветствовать также почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Хочу также искренне поприветствовать глав государств-наблюдателей Евразийского экономического союза, президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева и президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса.

Прежде чем перейти к повестке сегодняшнего заседания, хотел бы поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за усилия, направленные на реализацию приоритетных направлений, целей и задач, обозначенных в рамках казахстанского председательства. Очевидно, что на фоне слаженного взаимодействия государств-членов и Комиссии, а также принятия целого ряда важных решений, направленных на повышение роли Союза в социально-экономическом развитии государств-членов, председательство можно считать исключительно продуктивным.

Уважаемые коллеги,

По прошествии года после принятия Стратегических направлений развития Союза на ближайшие 5 лет можно говорить о весьма обнадеживающих промежуточных итогах.

Важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия в ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка Союза.



Именно обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров, ограничений и изъятий станет мощным импульсом для экономического, промышленного роста наших государств, повышения их конкурентоспособности, активизации деятельности бизнеса, создания дополнительных рабочих мест, сокращения безработицы.



Активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурным преобразованиям экономик государств Союза, их модернизации и диверсификации, что имеет исключительно важное значение в условиях колебаний мировых цен на сырьевые товары и усиления кризисных явлений в глобальной экономике.

Кроме того, очевидно, что торговля услугами, которая стала динамичным компонентом современной мировой экономики, является новым стимулом для диверсификации экспорта развивающихся стран. В таких условиях растет важность повышения экспорта услуг странами – участницами ЕАЭС, объем которого пока не столь значителен. Проведенный мониторинг реализации планов либерализации и анализ рынка услуг ЕАЭС и государств-членов позволит сформулировать ряд проблем его функционирования и продолжить дальнейшую конструктивную работу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов.

Нам также следует воплощать в жизнь стратегическую задачу постоянного увеличения доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС. Текущие инфляционные явления и рост цен во всем мире в очередной раз подтверждают эту необходимость.

Еще одной ключевой составляющей эффективного развития объединения, выделенной в Стратегии, является расширение горизонтов международного сотрудничества и создание широкой сети торгово-экономических связей.

В этом контексте считаю важным еще раз обратить внимание на заинтересованность в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Опыт функционирования временного Соглашения с Тегераном наглядно показывает наличие потенциала и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества. И несмотря на достижение взаимовыгодных договоренностей по ряду вопросов в ходе первого раунда переговоров, прошедшего в Ереване в начале ноября, продление Временного соглашения на этот период вполне оправданно.

За эти годы мы выработали различные форматы взаимодействия с третьими странами. Решение этих задач обобщено в Основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2022 год, где зафиксированы ключевые векторы и практические приоритеты международной деятельности Союза на следующий год, с выделением потенциально перспективных направлений.

Уважаемые коллеги,

В рамках евразийской интеграции сформировалась достаточно устойчивая институциональная база, отлаживается работа общего рынка, есть определенные успехи в сфере международного сотрудничества. Вместе с тем, для того чтобы уверенно смотреть в будущее, на данном этапе мы должны уже созданное адаптировать к меняющимся внутренним и внешним условиям. Это непрерывная работа, о чем свидетельствует согласование Второго Большого протокола.

Кроме того, очевидно, что выход на опережающие темпы развития возможен при реализации конкретных проектов в высокотехнологичной индустрии, путем создания технологических цепочек, совместных инженерных лабораторий, технологических систем и диагностических институтов.

Развитие промышленного потенциала находится в прямой зависимости от цифровизации промышленной среды. А это значит более широкое применение высокоскоростной вычислительной инфраструктуры и производственной базы микроэлектроники. Эти ресурсы взаимозависимы в развитии и требуют согласованных усилий.

Отмечу, что Армения имеет определённый потенциал, который может быть востребован при формировании на пространстве ЕАЭС «мегапроектов» в области цифровых технологий.

Естественно, что реализация цифровой повестки не является самоцелью. Она должна быть ориентирована на достижение конкретных результатов. Именно в этом контексте рассматриваем вопрос применения в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Это станет серьезным дополнением к процессу цифровой трансформации, а также значительно упростит процесс контроля грузоперевозок, как в рамках ЕАЭС, так и транзитных перевозок по территории государств-членов ЕАЭС.

Уважаемые участники заседания,

Ввиду того, что в 2022 году председательство в органах ЕАЭС переходит к Кыргызской Республике, хотел бы пожелать успехов и подтвердить готовность к взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах развития Союза”.

В ходе заседания были обсуждены основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 год, вопросы облегчения и последовательного упрощения взаимодействия на рынках разных сфер в рамках ЕАЭС, проект бюджета ЕАЭС на 2022 год, а также вопросы реализации достигнутых на предыдущем заседании договоренностей.