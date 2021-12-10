Вице-премьер Амбарцум Матевосян принял участие в конференции о зеленом будущем в Армении

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян 10 декабря принял участие в конференции “Объединяясь во имя зеленой энергии”, инициаторами которой были посольство Великобритании в Армении и “HSBC Bank Armenia”.

В своем приветственном слове вице-премьер отметил: “Как для Армении, так и для всего мира видение зеленого будущего не имеет альтернативы. Изменение климата наносит непоправимый ущерб человечеству и природе, вынуждая его брать на себя ответственность и прилагать реальные совместные усилия для построения более зеленого будущего.

Правительство Армении в 2021 г. одобрило Установленные на национальном уровне действия по Парижскому соглашению на 2021-2030 годы. Согласно документу, планируется до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. В этой связи в программе правительства на 2021-2026 гг. Армения планирует ряд мероприятий:

увеличение доли зеленой энергии в структуре производства электроэнергии;

продвижение транспортных средств с электродвигателями и внедрение сопутствующей инфраструктуры;

облесение и выполнение других необходимых работ.

Хочу также подчеркнуть, что общественных ресурсов недостаточно для достижения целей по сокращению выбросов и активного участия в глобальной повестке дня в области изменения климата. В этом контексте считаю важным сотрудничество с международными партнерами по повестке устойчивого финансирования. В этом направлении уже предпринимаются практические шаги, в частности, с учетом сотрудничества Центрального банка Армении с авторитетными международными площадками и организациями.

Уважаемые присутствующие,

Сегодняшняя конференция дает уникальную возможность обозначить практические шаги, необходимые для достижения нашей общей цели. Все собравшиеся здесь - активные участники этого процесса. Уверен, что как послы по устойчивому финансированию вы и впредь будете поддерживать нас, работая сообща во имя зеленого будущего Армении”.

С приветственными речами выступили также посол Великобритании в Армении Джон Галлагер и исполнительный директор “HSBC Bank Armenia” Ирина Сейланян. В первой части двухчастной конференции обсуждались вопросы устойчивого экономического развития: исследования и образование, финансовые услуги и регулирование, роль государства.

Вторая часть конференции была посвящена перспективам регулирования сферы устойчивого финансирования: финансовые риски, связанные с окружающей средой, текущие тенденции устойчивого финансирования, видение правительства Республики Армения, результаты 26-й конференции ООН по изменению климата и последующие шаги, зеленые облигации и другие вопросы. Конференция завершилась панельной дискуссией.