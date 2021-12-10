В Кабуле произошел мощный взрыв

В западной части афганского Кабула произошел мощный взрыв, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

"По предварительным данным, на школьной станции Дашт-э-Барчи в шестом районе на западе Кабула был взорван микроавтобус", - сообщает информационное агентство Aamaj News.

Подробностей происшествия, в том числе информации о жертвах пока нет.