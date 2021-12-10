Пашинян представил аппарату Службы государственного надзора новоназначенного начальника ведомства Романоса Петросяна

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Службу государственного надзора и представил аппарату структуры новоназначенного начальника ведомства Романоса Петросяна. Премьер-министр сначала поблагодарил Тиграна Улиханяна за работу, проделанную на посту начальника Службы государственного надзора.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил и пожелал успехов Романосу Петросяну, отметив, что Служба государственного надзора является одним из важных звеньев системы управления и инструментом обеспечения эффективного функционирования системы государственного управления.

“Служба действует в системе государственного управления последние три года, и ей еще предстоит пройти долгий путь становления. Но следует отметить также, что за этот период ведомство прошло довольно хороший путь становления. Конечно, в ходе работы выявлены некоторые проблемы, и мы должны продолжать двигаться вперед с учетом всего этого”, - сказал премьер-министр.

Тигран Улиханян поблагодарил премьер-министра за доверие, проявленное во время пребывания в должности, а также выразил признательность аппарату ведомства за совместную работу. Г-ин Улиханян пожелал успехов Службе государственного надзора под руководством г-на Петросяна, которая, по его мнению, является самым важным подведомственным премьер-министру органом.

Романос Петросян, в свою очередь, поблагодарил за такое высокое доверие: “Уверяю, что с новой энергией и целеустремленностью вложу весь свой потенциал в повышение институциональной роли Службы государственного надзора. В кратчайшие сроки мы все должны стать свидетелями глубоких реформ, а также эффективного выполнения поставленных перед ним задач”.