Премьер-министр Пашинян представил аппарату министерства окружающей среды новоназначенного министра

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату министерства окружающей среды новоназначенного министра Акопа Симидяна.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил бывшего министра Романоса Петросяна за проделанную на этом посту работу, а также поздравил и пожелал успехов новоназначенному министру Акопу Симидяну. “ Г-н Петросян займет новую должность. Вы знаете, он уже назначен главой Службы государственного надзора. Г-н Симидян впервые назначается членом правительства, и хочу пожелать ему успехов на этой важной и ответственной должности. Сегодня сфера окружающей среды имеет стратегическое значение не только для Армении, но и для всего мира. Конечно, Республика Армения должна действовать здесь как ответственный член международного сообщества, и наша национальная политика также должна основываться на этой логике и на наших национальных государственных интересах ”, - сказал Никол Пашинян.

Романос Петросян поблагодарил аппарат министерства за совместную работу и поздравил Акопа Симидяна: “Примерно за полтора года сотрудничества мы с этой командой инициировали множество реформ, что также совпало с довольно сложным периодом для нашего государства. Уверен, что эта команда с честью вышла из этого периода. Поздравляю г-на Симидяна с новым назначением. Будучи хорошо знаком с личными и профессиональными качествами нашего политического коллеги, уверен, что с этой командой и посредством разных перестановок, г-н Симидян установит новую планку в важнейшей сфере управления окружающей средой”.

Новоназначенный министр поблагодарил за оказанное доверие. “Хочу поблагодарить г-на Петросяна за то, что он возглавлял такую сложную сферу в трудный период. Программы, которые сейчас реализуются министерством, будут продолжены, и мы постараемся сделать работы более эффективными. Я надеюсь, что с их помощью мы улучшим нашу окружающую среду и, почему бы и нет, придадим импульс развитию экономики”, - сказал Акоп Симидян.