Любой представитель властей Армении свободно может посетить Арцах: Артак Бегларян

Любой человек, особенно армянин, может и должен посетить Арцах только по согласованию с властями Арцаха. Власти Азербайджана не имеют никакого отношения к этому вопросу. Об этом заявил госминистр Республики Арцах Артак Бегларян на пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс», коснувшись заявлений Азербайджана о посетивших Арцах людях.

«Для нас это однозначно неприемлемо. Любой человек, особенно армянин, может и должен посещать Арцах только с согласия наших властей. Власти Азербайджана тут ни при чем. Любой представитель властей Армении свободно может посетить Арцах. Я не могу сказать, какие демарши проводит Азербайджан в ответ, но очевидно, что они очень нервничают.

Если Азербайджан хочет урегулировать конфликт, то должен, думаю, воздержаться от этих нервных судорог, и должен признать, что у нас есть свои права, свою собственную родину», - сказал Артак Бегларян.