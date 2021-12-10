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Арестован бывший мэр Вардениса Арам Арутюнян

Арестован бывший мэр Вардениса Арам Арутюнян

Гаварский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте Арама Арутюняна, возглавляющего список блока «Единый Варденис». Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

Согласно сообщению Следственного комитета, бывшему мэру Вардениса Араму Арутюняну предъявлено обвинение в превышении полномочий, мошенничестве и подделке документов.


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