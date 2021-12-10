15 декабря созывается внеочередное заседание Национального Собрания Армении.
18:54, 10 Декабрь, 2021
По инициативе депутатов парламента 15 декабря, в 12:00 часов, созывается внеочередное заседание Национального Собрания Армении.
Как сообщает Арменпресс, в повестку включен проект Заявления НС “О проблемах демаркации и делимитации”, подготовленный фракцией “Армения”.
Отметим, что Постоянная комиссия по внешним связям вынесла отрицательное заключение проекту Заявления.
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