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Вследствие нападения азербайджанских ВС погиб 1, ранены 8 армянских военнослужащих

Вследствие нападения азербайджанских ВС погиб 1, ранены 8 армянских военнослужащих

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 10 декабря атаковали армянские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы (Гегаркуникская область). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе противостояния противнику погиб срочный военнослужащий Ваге Вагаршакович Манасерян (2002 г.р.). 

Еще восемь военнослужащих получили ранения. Состояние 6 из них оценивается как тяжелое, двух других - средней и легкой тяжести соответственно.


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