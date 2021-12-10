На территории Армении в выходные ожидается погода без осадков
19:25, 10 Декабрь, 2021
На территории Армении с 11-15 декабря ожидается погода без осадков. Ночью и утром в горных регионах и предгорьях дороги будут покрыты гололедицей, утром в Араратской долине возможен туман.
Ветер северо-западный с порывами до 2-5 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван с 10-15 декабря ожидается погода без осадков, утром возможен туман.
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