Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы

Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент этой страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Куба является страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"В ближайшие дни мы принимаем в Гаване министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева и проведем второе заседание совместной рабочей группы. Планируется подписание плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Республики Куба на период 2021-2025 годов, включающего в себя более 30 направлений деятельности в области экономики, торговли, банков финансов, здравоохранения и биотехнологий, АПК, культуры, спорта, информационных и коммуникационных технологий", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.

По его мнению, это будет способствовать укреплению деловых связей, а также координации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и национального плана экономического и и социального развития Кубы до 2030 года.

Президент Кубы подтвердил твердую приверженность своей страны активному участию в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.