Армения полна решимости внести вклад в глобальную миссию по укреплению демократии:речь премьера на Саммите за демократию

Премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью в ходе инициированного президентом США Джо Байденом Саммита за демократию, который проходит в режиме онлайн.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр, в частности, отметил:

“Многоуважаемый президент Байден,

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Имею честь представлять Республику Армения на сегодняшнем Саммите за демократию. Граждане Армении не недооценивают ценность демократического управления. Мы боролись за это на протяжении всей своей современной истории. Проголосовав за независимость в 1991 году, мы также восстановили многопартийную систему и рамки политических прав, призванные усилять потенциал отдельного гражданина.

За последние три года армяне дважды предпочли демократию авторитаризму. В первый раз это было в 2018 году, после ненасильственной бархатной революции и последовавших за ней свободных и справедливых внеочередных выборов, во второй раз - в 2021 году, после разрушительной войны. Армяне снова пошли на выборы, чтобы подтвердить, что мы не вернемся к прошлому. Действительно, демократия - это непрерывный труд, который находится в действии.

Мы привержены укреплению демократии в Армении посредством усиления демократических институтов. Принимая во внимание прозрачность и подотчетность, мы планируем реформы управления и реализацию политики, которая укрепит доверие как в Армении, так и среди наших партнеров за рубежом. К 2026 году мы стремимся добиться постоянного улучшения сравнительных показателей, в частности, подняться с 50 до 60 пункта в Показателе качества государственного управления Всемирного банка и с 49 до 60 пункта в Индексе восприятия коррупции Transparency International.

Мы также считаем, что противодействие изменению климата является основополагающим элементом демократического управления, и привержены созданию энергетического сектора с низким уровнем выбросов и динамичной зеленой экономики.

В своем стремлении укрепить свою демократию мы сталкиваемся со множеством вызовов. Самый большой вызов для нас - это военные угрозы в отношении нашей безопасности. Еще один вызов - это борьба за демократию дома. Этот вызов усугубляется, когда угрозы исходят из-за пределов наших границ. Если мы хотим восстановить привлекательность демократии во всем мире, нам необходимо объединить усилия, чтобы вместе противостоять этим вызовам. Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии, и мы надеемся, что мы не одиноки в этом”.

В двухдневном мероприятии принимают участие руководители и представители более ста стран.

На открытии саммита с речью выступил президент США Джо Байден, после чего начались панельные обсуждения.

В саммите также принимают участие представители неправительственных организаций и частного сектора.

В повестке дня двухдневных обсуждений стоят вопросы, связанные с противодействием угрозам демократии, борьбой с коррупцией и защитой прав человека.