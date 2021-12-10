Армения находится на одном из самых ответственных этапов своей истории, а оппозиция требует отставки: председатель НС

Председатель НС Ален Симонян сообщил, что через систему внутреннего документооборота НС ему направлен распространенный оппозицией законопроект с требованием отставки спикера НС. Как сообщает Арменпресс, спикер НС Ален Симонян написал об этом на своей странице в Facebook.

«В те дни, когда вокруг Армении происходят важные дипломатические процессы, раздаются выстрелы в направлении границ Армении, Армения находится на одном из важнейших этапов своей истории, через систему внутреннего документооборота НС мне был направлен распространенный оппозицией проект с требованием отставки спикера НС. Это ваше действие означает две вещи:

Ваша политическая бездарность находится на пике, а по своей часто я до сих пор все делал правильно», - написал Симонян.