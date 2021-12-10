Заявление МИД Армении о провокационных действий Азербайджана

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением относительно провокационных действий Азербайджана, обратив внимание международного сообщества нарушения Баку принципов международного права.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Вооруженные провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана вдоль всей армяно-азербайджанской границы носят ежедневный характер. 10 декабря вследствие аналогичной провокации был убит военнослужащий Вооруженных сил Армении Ваге Вагаршакович Манасерян, еще восемь военнослужащих получили ранения.

Выражая глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего и желая скорейшего выздоровления раненым военнослужащим, МИД Республики Армения осуждает провокационные действия Азербайджана и констатирует, что они носят спланированный характер и направлены на дальнейшее обострение ситуации в регионе.

Эта констатация основана на том факте, что Азербайджан постоянно развивает абсурдную риторику так называемого «Зангезурского коридора», что противоречит трехсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также достигнутых в Сочи 26 ноября договоренностям, и являются открытым выражением претензий в отношении суверенной территории Республики Армения.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана незаконно вторглись на суверенную территорию Республики Армения с мая 2021 года и оккупировали территорию более 40 квадратных километров. Сегодняшний инцидент произошел в одном из этих оккупированных участков.

На сегодняшний день Азербайджан пока не ответил на предложение Армении о зеркальном отводе войск, которое 26 ноября было передано азербайджанской стороне также в письменной форме.

Республика Армения обращает внимание своего главного партнера в области безопасности - Российской Федерации, Организации Договора о коллективной безопасности, Совета Безопасности ООН, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на вышеуказанные факты, а также на то, что официальный Баку продолжает озвучивать милитаристские угрозы о применении силы против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, нарушая основные принципы международного права, в том числе Устав ООН, а таке создавая угрозу региональной и глобальной безопасности.

Республика Армения призывает Азербайджанскую Республику воздерживаться от провокационной риторики и действий, не препятствовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Министерство иностранных дел Республики Армения считает, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может стать зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск международного механизма мониторинга вдоль границы”.