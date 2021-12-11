Цены на цветные металлы - 10-12-21

ЛОНДОН, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.57% и составила 2619.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.27% и составила 9531.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.77% и составила 2265.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.05% и составила 19820.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.25% и составила 39450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.68% и составила 3299.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 69815.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.